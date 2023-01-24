ЖЕНЕВА, 24 янв — ПРАЙМ. Швейцария экспортировала в Россию в 2022 году химической и фармацевтической продукции — в этот сегмент входят и лекарства — на сумму почти 2,5 миллиарда долларов, примерно на 50% больше, чем годом ранее, следует из данных таможни Швейцарии и комментария ее пресс-секретаря Донателлы Дель Веккьо. В Швейцарии заявили о незаконности передачи российских активов Украине

"Химическая продукция и фармацевтика (2,3 миллиарда швейцарских франков) составили основную часть швейцарского экспорта в Россию в 2022 году", — сказала она в комментарии РИА Новости.

По текущему курсу 2,3 миллиарда швейцарских франков — около 2,5 миллиарда долларов. В то же время, согласно более ранним данным швейцарской таможни, экспорт по этой категории из Швейцарии в РФ в 2021 году составлял порядка 1,63 миллиарда долларов. Таким образом, рост год к году составил около 50%.

Согласно данным швейцарской таможни за 2022 год, опубликованным во вторник на сайте ведомства, общий импорт Швейцарией товаров из РФ снизился в денежном выражении на 47,5% по сравнению с 2021 годом, а экспорт Швейцарией своих товаров в РФ упал лишь на 5,9%.

"Упомянутое снижение произошло в основном в следующих секторах: машиностроение и электроника, продукты питания, напитки и табачные изделия, химическая и фармацевтическая продукция, а также каучук", — уточнила Дель Веккьо, комментируя данные по экспорту Швейцарии.