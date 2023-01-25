МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в Анголе переговоры с президентом Жоау Лоуренсу и главой МИД Тете Антониу. Лавров прокомментировал идею о создании единой валюты БРИКС

Последний раз Лавров посещал Луанду в 2018 году.

АНГОЛА ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИЙ

Ранее в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал, что, несмотря на давление Запада из-за ситуации вокруг Украины, в отношениях Москвы и Луанды сложностей нет. Однако для того, чтобы в условиях западных санкций против России сотрудничество между Москвой и Луандой не прерывалось, власти ведут работу для поддержания логистических связей.

Ждут в Анголе и российские инвестиции. По словам посла да Силва Куньи, российским бизнесменам стоит активнее инвестировать в экономику африканской страны.

"Мы хотим мотивировать российских бизнесменов пользоваться возможностью и открытостью Анголы для внешнего инвестирования. Мы хотим, чтобы они участвовали в различных проектах для развития экономики нашей страны, а сами могли зарабатывать", — говорил он.

Кроме того, по словам дипломата, Ангола не планирует отказываться от проекта строительства российского завода по производству удобрений, запуск которого планируется на 2026 год.

"Есть планы по образованию консорциумов, также разрабатывается проект поставки природного газа для производства аммиака-карбамида. Запуск проектов запланирован на 2026 год, они находятся на стадии разработки. В частности, были выполнены концептуальные исследования. Речь идет о проекте, который уже подписан, его отмена не предусмотрена и не планируется", — сказал посол.

По его словам, в нефтегазовом секторе российские инвестиции поступают в Анголу в основном через компании "Алроса" и "Лукойл" с долями участия в ангольских нефтяных концессиях.

Дипломат подчеркнул, что компании из России "имеют равные шансы на конкуренцию на ангольском рынке с любыми другими инвесторами и другими компаниями".

"Вне зависимости от их географического происхождения", — резюмировал он.

Российская компания "Уралхим" в 2019 году подписала соглашение о строительстве завода по производству удобрений в Анголе. Проект оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Посол РФ в Луанде Владимир Тараров заявил в интервью РИА Новости, что для строительства созданы все необходимые условия. Российский дипломат подчеркнул, что когда завод построят, он будет производить количество удобрений, достаточное как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Также в Анголе не исключали, что могут присоединиться к использованию платежной системы "Мир" и разрешить использование этих карт у себя в стране, также власти допускают возможность расчетов с Москвой в национальных валютах — все будет зависеть от объемов торговли и российских инвестиций.

В октябре прошлого года Россия запустила с Байконура построенный для Анголы спутник Angosat-2, который охватывает услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.

Angosat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на срок работы 15 лет.

В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года.

Министр связи Анголы Мариу Оливейра в интервью РИА Новости ранее рассказывал, что Луанда планирует и дальше развивать сотрудничество с Москвой в сфере космоса.

ВТС ПОД УГРОЗОЙ?

Военно-техническое сотрудничество России и Анголы началось еще в советские годы, на вооружении ангольской армии стоит множество образцов советского и российского оружия. Однако недавно президент Лоуренсу в интервью американским СМИ сказал, что правительство страны заинтересовано в приобретении американского оружия в рамках перевооружения армии. Посол России в Анголе Владимир Тараров пояснил, что пока "трудно сказать", скажется ли такой подход властей Анголы на сотрудничестве с РФ.

Ранее посол Анголы в России да Силва Кунья заявлял РИА Новости, что Луанда хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству, чтобы обновить программу сотрудничества, есть "острая необходимость" в подписании меморандума.

Он напомнил, что существующий проект программы военного сотрудничества на пятилетний период изначально охватывал промежуток с 2019 по 2024 годы, но из-за пандемии заседание комиссии по ВТС не проводилось, а сроки были сдвинуты — на 2021-2026 годы.

В 2019 году Россия завершила поставки Анголе истребителей Су-30К по ранее заключенному контракту. Помимо самолетов, контракт включал поставку легкого и стрелкового оружия, боеприпасов, танков и артиллерийских установок, транспортных вертолетов Ми-17, а также запчастей к ранее поставленной технике советского производства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения, несмотря на инсинуации США о неспособности Москвы обеспечить обслуживание и предоставление оригинальных запчастей для ремонта.

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ

После того, как отношения с западными странами окончательно испортились из-за Украины, в Москве подчеркивали, что роль Африки (наряду с Азией и Латинской Америкой) во внешней политике России будет существенно повышена, а западное направление "само себя отменяет".

В Евросоюзе таким положением дел оказались недовольны. Европейские политики в последнее время все чаще высказывают обеспокоенность растущим влиянием России в Африке. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".

Путин позже прокомментировал заявления Борреля, отметив, что в Африке знают, и где находится Россия, и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.

С ревностью следят за отношениями между Москвой и африканскими странами и из Парижа: за последние несколько лет Франция вывела свои военные миссии и миротворцев из Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, и сегодня эти страны активно выступают за развитие военно-технических связей с Россией для борьбы с терроризмом.

По мнению посла да Силвы Кунья, западные страны обратились за ресурсами в Африку во многом из-за ситуации на Украине. Африканские страны, напомнил он, все активнее приглашают на различные форумы: "США — Африка", "Франция — Африка", "Китай — Африка" и многие другие.

"Это демонстрирует, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке", — считает дипломат.

Ангола обладает одними из крупнейших запасов газа в Африке и находится на третьем месте после Нигерии и Мозамбика. Подтвержденные газовые резервы страны составляют 308 миллиардов кубометров. Кроме того, страна обладает значительными нефтяными резервами — около 7 миллиардов баррелей. Но по оценке российского посла Тарарова, Ангола пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков, поскольку создание необходимой инфраструктуры требует больших вложений.

Примечательно, что нынешний визит Лаврова в африканские страны проходит на фоне поездки по странам региона министра финансов США Джанет Йеллен, которая в период с 17 по 28 января посещает Сенегал, ЮАР и Замбию. Согласно сообщениям СМИ, представитель американской администрации во время визитов намерена поднимать, в том числе, и вопрос потолка цен на российскую нефть, присоединиться к которому США призывают все страны.

В частности, выступая на прошлой неделе в Сенегале, Йеллен заявила, что потолок цен на российскую нефть позволит крупнейшим африканским импортерам углеводородов экономить 6 миллиардов долларов ежегодно. По ее словам, США не против, чтобы Индия, Китай и страны Африки торговались о цене на нефть с РФ.

При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что не будут продавать нефть тем странам, которые присоединятся к потолку цен. Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара месяцем ранее, упав почти на 19%, сообщал Минфин РФ.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены