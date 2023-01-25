МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотреть режим либерализации торговли с Украиной, так как ситуация с украинским аграрным экспортом ставит фермеров ЕС в невыгодное положение, сообщает портал Euractiv. ЕС снизил потребление газа на 20 процентов, сообщили в Еврокомиссии

Временный режим либерализации торговли Европейского союза с Украиной был принят в прошлом году и действует до июня 2023 года. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен и действие всех тарифных квот, а также предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.

"Комиссия пересмотрит либерализацию торговли агропродовольственными товарами между Украиной и ЕС. Европейская комиссия обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт в ближайшие недели после жалоб государств-членов на то, что приток сельскохозяйственных товаров ставит фермеров ЕС в невыгодное положение", — информирует портал.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса передавало, что Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны.