МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК демонстрирует "самые высокие прибыли с 1945 года", заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. В США раскрыли, чем рискует Евросоюз, выступая против России

"Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединенные Штаты выигрывают от этого конфликта, тем более что их военная промышленность приносит самые высокие прибыли с 1945 года", — заявил он.

По словам политика, антироссийские санкции стали "драматической, серьезной ошибкой, порожденной чрезмерной эмоциональной реакцией со стороны европейского руководства". При этом Вену "загнали в тупик", и из-за ложно понятой общеевропейской солидарности австрийцы "совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство", считает Грош.

"Энергетические рынки сходят с ума, инфляция находится на рекордно высоком уровне, страдает общество в целом. Результатом являются массовые социальные потрясения", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.