МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Венесуэла и Турция подписали в Каракасе меморандум о взаимопонимании, определив совместные цели в торговле, инвестициях и экономическом развитии, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Власти Венесуэлы поддержали идею создания региональной валюты

"Мы утвердили амбициозные цели в торговле и согласовали продвижение в интеграции инвестиций и производственном экономическом развитии наших стран", — заявил политик после встречи с министром торговли Турции Мехметом Мусом, трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.

На переговорах с турецким чиновником Мадуро также заявил о планах увеличить число авиарейсов между Каракасом и Стамбулом.

Вице-президент по вопросам экономики и министр нефти Тарек Эль-Айссами, который принимал участие во встрече, рассказал, что экспорт из Венесуэлы в Турцию в 2022 году показал 25-процентный рост и достиг 691 миллиона долларов США.

По словам Муса, подписанные между странами документы о сотрудничестве приносят свои плоды в торговле, а объем товарооборота "вскоре увеличится с участием бизнесменов из обеих стран".

В июне 2022 года Мадуро посетил Анкару с официальным визитом, по итогам которого были подписаны соглашения между странами в сфере туризма, сельского хозяйства и финансов.