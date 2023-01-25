Мадуро заявил, что Венесуэла и Турция определили совместные цели
Президент Мадуро: Венесуэла и Турция утвердили совместные цели в торговле и инвестициях
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Венесуэла и Турция подписали в Каракасе меморандум о взаимопонимании, определив совместные цели в торговле, инвестициях и экономическом развитии, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Мы утвердили амбициозные цели в торговле и согласовали продвижение в интеграции инвестиций и производственном экономическом развитии наших стран", — заявил политик после встречи с министром торговли Турции Мехметом Мусом, трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.
На переговорах с турецким чиновником Мадуро также заявил о планах увеличить число авиарейсов между Каракасом и Стамбулом.
Вице-президент по вопросам экономики и министр нефти Тарек Эль-Айссами, который принимал участие во встрече, рассказал, что экспорт из Венесуэлы в Турцию в 2022 году показал 25-процентный рост и достиг 691 миллиона долларов США.
По словам Муса, подписанные между странами документы о сотрудничестве приносят свои плоды в торговле, а объем товарооборота "вскоре увеличится с участием бизнесменов из обеих стран".
В июне 2022 года Мадуро посетил Анкару с официальным визитом, по итогам которого были подписаны соглашения между странами в сфере туризма, сельского хозяйства и финансов.
https://1prime.ru/world/20230125/839575400.html
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