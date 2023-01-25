МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА Новости мнение в Центре развития энергетики. Биржевые цены на дизель в России падают в преддверии эмбарго ЕС

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Также для нефтепродуктов с 5 февраля планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не определен. Известно лишь, что планируется установить два потолка цен на нефтепродукты: торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой.

"Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной", — считают в Центре развития энергетики.

Что касается новых направлений поставок, то они будут формироваться по пути, аналогичному нефти, полагают аналитики.

"Россия сможет перенаправить дизельное топливо на Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа будет закупать топливо в первую очередь в США и на Ближнем Востоке. Возможность поставки топлива из Китая в Европу существует, но объемы будут зависеть от того, насколько вырастут цены на дизтопливо в Европе", — считают в ЦРЭ.