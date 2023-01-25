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Белый дом уличили в попытках еще сильнее рассорить Германию и Россию
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США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, заявил в Twitter обозреватель Gray Zone Аарон Матэ. Об этом сообщает РИА Новости. По... ПРАЙМ, 25.01.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, заявил в Twitter обозреватель Gray Zone Аарон Матэ. Об этом сообщает РИА Новости.
По утверждению Матэ, США убедили немецкое руководство направить танки Leopard на Украину, игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации конфликта.
"Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией", — написал обозреватель.