МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, заявил в Twitter обозреватель Gray Zone Аарон Матэ. Об этом сообщает РИА Новости. В Австрии назвали Евросоюз "полезным идиотом" для США

По утверждению Матэ, США убедили немецкое руководство направить танки Leopard на Украину, игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации конфликта.

"Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией", — написал обозреватель.