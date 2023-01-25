МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Принятый уже давно подход измерения масштабов экономики с помощью ВВП перестал быть единственно верным, пишет обозреватель Al Mayadeen Ибрагим Аллуш. Он уже не отражает реальную ситуацию в мире — ведь принцип рассчитывать все в долларах больше не может давать объективной картины. Белый дом уличили в попытках еще сильнее рассорить Германию и Россию

В материале отмечается, что страны Запада утратили статус крупнейших экономик мира. Дело в том, что ВВП разных стран может быть рассчитан с использованием такого немаловажного показателя, как паритет покупательной способности (ППС). Он учитывает разницу в покупательной способности местных валют и поэтому гораздо более точно дает оценку уровню жизни — среднего дохода на душу населения. Последний равен общему валовому внутреннему продукту, деленному на численность населения. Кроме того, он важен для определения черты крайней и относительной бедности в каждом государстве.

Сравнивая десять крупнейших экономик мира, при этом используя величину их ВВП в 2022 году на основе предварительных оценок Международного валютного фонда, можно обнаружить, что показатели будут различаться в зависимости от метода расчета — по текущему обменному курсу или ППС.

Так, исходя из величины ВВП, США считается крупнейшей экономикой мира (25,04 трлн долларов), за ними следует Китай (18,32 трлн долларов). При этом даже по таким показателям экономика России за 2022 год поднялась с 11-го на 9-е место в рейтинге (2,13 трлн долларов).

Но если рассчитывать по показателям ППС, то Китай фактически уже обогнал США. Для поддержки экспорта Поднебесная ослабляет юань по отношению к доллару, поэтому, если западные аналитики посчитают китайскую экономику в американской валюте, то картина будет крайне невыгодная для Штатов.

Al Mayadeen также отмечает, что по уровню образа жизни и покупательской способности населения Россия находится на 6-м месте в мире (4,65 трлн долларов).

"Такой подсчет дает более точную картину", — подытожил автор.

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