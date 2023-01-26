МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Французская компания Ingenico, один из крупнейших поставщиков платежных терминалов, продала свой бизнес в России в июне 2022 года, о чем РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. Минпромторг прокомментировал сообщения об уходе Ingenico из России

"Мы были удивлены сообщениями о деятельности компании в России в российских медиа, потому как компания более не имеет никакого бизнеса на этом рынке. Ingenico передала 100% акций в Ingenico LLC (российская "дочка" Ingenico ООО "Инженико" — ред.) в июне 2022 года. Поэтому у компании более нет сотрудников в России", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в компании, они не могут предоставить информацию о технической поддержке терминалов, работающих на территории России, "в связи с тем, что Ingenico LLC более не входит в группу компаний Ingenico".

В среду издание РБК сообщило, что крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico рассмотрит уход из России. По данным газеты, из страны компания может уйти уже в марте. Эксперты, уточнялось в материале, оценивают долю устройств на рынке в 50%.

В Минпромторге заявили, что на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой.