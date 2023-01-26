МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Если будут введены санкции против российской атомной отрасли, они вернутся к Западу бумерангом, пишет обозреватель французского издания AgoraVox Патрис Браво. Правительство и "Росатом" договорились развивать создание новых материалов

В понедельник глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в следующий санкционный пакет Евросоюза могут быть включены ограничения в отношении "Росатома" и всей российской атомной отрасли.

В ответ на это заявление Браво отметил, что атомная отрасль России, а это мощный комплекс из 350 предприятий с более чем 250 тысячами сотрудников, является признанным во всем мире поставщиком уникальных технологий обогащения урана. При этом именно Российская Федерация является одним из крупнейших экспортеров ядерного топлива.

По данным обозревателя, в 2021 году только США импортировали 550 тонн обогащенного российского урана на $645 миллионов. Также в прошлом году значительно увеличила закупки урана у России Франция, и еще неизвестно, хватит ли Парижу топлива для своих АЭС в случае введения санкций против российских атомщиков.

Браво напоминает, что Россия обладает 42% мировых мощностей по переработке урана и в настоящее время реализует проекты по строительству АЭС в Турции, Белоруссии, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае и Египте.

По мнению обозревателя, из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против введения санкций против атомной отрасли России, предупредив о возможных драматических последствиях этого шага для страны и пообещав противодействовать введению этих санкций.

"Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран", — заключил Браво.