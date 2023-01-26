МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Турции снизится в среднем до 42,4% к концу года, экономика вырастет на 3,7%, сообщила газета Dünya со ссылкой на доклад ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". Абрамченко: Турция закупила российское зерно за рубли

В 2024 году инфляция замедлится до 13,5%, а рост турецкой экономики составит 3,5%, прогнозирует ООН.

Годовая инфляция в Турции в декабре 2022 года замедлилась до 64,27% с 84,39% в ноябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Согласно официальным данным, больше всего в годовом выражении подорожали жилье и коммунальные услуги (79,83%), а также безалкогольные напитки (77,9%) и транспортные услуги (54,5%).