МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla в 2022 году нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, почти в 2,3 раза в сравнении с предыдущим годом – до 12,556 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Tesla после снижения цен перенесла сроки поставки Model Y в Германии

Разводненная прибыль составила 3,62 доллара на акцию (годом ранее — 1,63 доллара). Выручка Tesla выросла в 1,5 раза — до 81,462 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль выросла в 1,6 раза в годовом выражении и составила 3,687 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,07 доллара против 0,95 доллара год назад. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла при этом 1,19 доллара. Прогноз аналитиков составлял 1,15 доллара. Выручка за квартал поднялась на 37%, достигнув 24,318 миллиарда долларов. Прогноз составлял 24,68 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что в текущем году выпустит 1,8 миллиона машин. В 2022 году Tesla произвела 1,37 миллиона машин.

До открытия основных торгов и после публикации финансовой отчетности акции компании дорожают на 5,5%.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.