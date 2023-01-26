БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Использование российских активов, замороженных в Евросоюзе, связано со сложными правовыми вопросами, обсуждение этой темы продолжается в различных европейских институтах, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Зеленский хочет подачек Запада, заявил Медведев

В среду постоянные представители продолжили обсуждение "положения дел" в вопросе о путях использования замороженных российских активов для нужд восстановления Украины. На прошлой неделе Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов России, замороженных на Западе, для выплаты "репараций" Украине.

"ЕС вместе с партнерами-единомышленниками изучает и обсуждает возможности использования замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Затронутые правовые вопросы являются достаточно сложными, эта дискуссия будет продолжена", — сообщил собеседник агентства.

Варианты использования российских активов обсуждаются как в рамках законодательства Евросоюза, так и международного права, добавил он.

"Евросовет поручил Еврокомиссии, главе дипломатии ЕС и Совету ЕС провести соответствующую работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, учитывая, что преследование за преступление агрессии беспокоит все международное сообщество", — пояснил источник.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС.

Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины.

В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.