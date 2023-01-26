МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 616 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя до 617 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 640 тысяч. Показатель ноября был пересмотрен до 602 тысяч.

По сравнению с декабрем 2021 года, когда продажи составили 839 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано падение на 26,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.