МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе

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Как отмечается, реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также от того, обеспечат ли доноры и кредиторы Украины ее долговую устойчивость.

План также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, а украинское правительство должно будет принять на себя обязательства по ряду политических мер, сообщили собеседники агентства.