МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

Как отмечается, реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также от того, обеспечат ли доноры и кредиторы Украины ее долговую устойчивость.

План также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, а украинское правительство должно будет принять на себя обязательства по ряду политических мер, сообщили собеседники агентства.