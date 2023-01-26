СМИ: МВФ может предоставить Киеву пакет помощи на 16 миллиардов долларов
Bloomberg: МВФ изучает возможность предоставления Киеву помощи на 16 миллиардов долларов
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Как отмечается, реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также от того, обеспечат ли доноры и кредиторы Украины ее долговую устойчивость.
План также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, а украинское правительство должно будет принять на себя обязательства по ряду политических мер, сообщили собеседники агентства.
https://1prime.ru/world/20230126/839603112.html
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