БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Ответ Евросоюза на Акт по инфляции США должен быть твёрдым, но пропорциональным, ЕС не может себе позволить потерять партнера, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

Она отметила, что в гонке субсидий "нет победителей".

"Конечно, ЕС должен ответить на Акт по снижению инфляции США. Наш ответ должен быть твердым, но пропорциональным", — написала Вестагер в Twitter.

"У нас так много поставлено на карту, и мы не можем позволить себе потерять партнера", — сказала она.

Акт, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.

Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведёт с США переговоры об этом Акте.

Глава Евросовета Шарль Мишель в середине января заявил, что Евросоюзу на фоне закона по инфляции США необходимо направить значительные ресурсы на повышение конкурентоспособности своей промышленности и стимулирование инвестиций.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предостерегла мировые державы от вступления в гонку субсидий в сфере зеленых технологий.