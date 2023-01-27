МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые коснутся товаров двойного назначения, энергетического сектора, угля, продуктов из стали и золота, передает агентство Блумберг со ссылкой на подготовленные документы. Владелец "Вкусно – и точка" подал заявку на бренд в Белоруссии, пишут СМИ

Новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине" ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным агентства, предлагаемые меры включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны. Кроме того, будут введены "санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото".

Торговые ограничения коснутся предметов роскоши, инвестиции и предоставления определенных услуг. Другие ограничительные меры направлены против авиационного и энергетического секторов страны и "ключевых источников доходов".

Для утверждения предлагаемых санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия об этом не просит. Он отмечал, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".