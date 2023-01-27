МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии утвердило положение о порядке передачи коммерческих организаций с иностранным капиталом под временное внешнее управление, соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Bloomberg: Евросоюз предлагает ввести новый пакет санкций против Белоруссии

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о том, что юридические лица республики – коммерческие организации, собственниками имущества, участниками и акционерами которых являются лица из иностранных государств, могут быть переданы под временное внешнее управление по решениям Минского городского, областных исполнительных комитетов на срок до 18 месяцев. Передача возможна, если управление компанией ее исполнительным органами фактически прекращено, а также если органами управления коммерческой организации осуществляются экономически необоснованные действия, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и банкротству компании, причинению ей ущерба. Основные положения закона действуют до 31 декабря 2025 года включительно.

"Утвердить положение о порядке передачи коммерческих организаций под временное внешнее управление; положение о порядке выплаты вознаграждения управляющему", — говорится в постановлении. Министерству экономики поручено разъяснять документ, оказывать необходимое содействие местным органам власти по вопросам передачи коммерческих организаций под временное внешнее управление. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря 2025 года включительно.

Положение о передаче компаний под внешнее управление предполагает, что областные исполкомы и Минский горисполком сформируют реестры компаний исходя из их значимости для региона, масштабов производства, влияния на рынок труда, наполнения бюджета, а также обеспечат анализ деятельности коммерческих организаций, включенных в реестры.

Однако, согласно документу, "при наличии оснований временное внешнее управление может быть введено как в отношении коммерческой организации, включенной в реестр, так и не включенной в него". Предполагается, что местные органы власти будут принимать решения о передаче организации под внешнее управление или о досрочном его прекращении по результатам рассмотрения правительством направленной ему информации по компании. Прописано, что местные власти будут заключать договор с временным управляющим компанией.