МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить сотрудничество от западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Посол Эритреи заявил, что Запад теряет влияние на Африку

"У нас общая заинтересованность в том, чтобы наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли, инвестиций", — сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что также обе страны будут стимулировать прямые контакты между бизнес сообществами, "среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологий".

"Конечно, параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций", — заключил министр.

Вместе с тем глава МИД РФ сообщил, что Россия и Эритрея проработают варианты, как Москва могла бы использовать транзитный потенциал эритрейского порта Массауа, который расположен на побережье Красного моря.

"Среди перспективных планов, которые предстоит детально проработать, упомяну возможности использования логистического потенциала порта Массау и авиапорта (в этом городе — ред.). Порт Массауа представляет интерес с точки зрения его транзитных возможностей", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Эритрее.