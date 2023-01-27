МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия остается открытой для налаживания деловых контактов на основе честного подхода и конкурентных условий ведения дел, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции со стороны США. США расширили антироссийские санкции

"Россия была и остается открытой для налаживания деловых контактов. Но только на основании честного подхода, при соблюдении рыночных, конкурентных условий ведения дел", — сообщили в дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что российский рынок, невзирая на санкции, остается привлекательным, в том числе, для иностранных инвесторов, адаптируясь к новым условиям.