В посольстве России заявили об открытости для деловых контактов с США
Посольство: Россия открыта для налаживания деловых контактов с США на основе честного подхода
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия остается открытой для налаживания деловых контактов на основе честного подхода и конкурентных условий ведения дел, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции со стороны США.
"Россия была и остается открытой для налаживания деловых контактов. Но только на основании честного подхода, при соблюдении рыночных, конкурентных условий ведения дел", — сообщили в дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что российский рынок, невзирая на санкции, остается привлекательным, в том числе, для иностранных инвесторов, адаптируясь к новым условиям.
https://1prime.ru/world/20230127/839604304.html
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