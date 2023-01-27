МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Каждая новая волна санкций США против России делает очевидней неэффективность и абсурдность такого подхода Вашингтона, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции. Bloomberg: Евросоюз предлагает ввести новый пакет санкций против Белоруссии

"Американцы продолжают "клацать" своими нелегитимными санкционными угрозами. При этом с каждой новой волной экономических барьеров становится очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода", — сообщили в дипмиссии.

Также в посольстве отметили, что Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения.

"Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку", — сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают, в первую очередь, зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются.