Российские дипломаты оценили эффективность санкций США
Посольство России: каждая волна санкций США делает очевидной абсурдность такого подхода
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Каждая новая волна санкций США против России делает очевидней неэффективность и абсурдность такого подхода Вашингтона, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции.
"Американцы продолжают "клацать" своими нелегитимными санкционными угрозами. При этом с каждой новой волной экономических барьеров становится очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода", — сообщили в дипмиссии.
Также в посольстве отметили, что Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения.
"Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку", — сообщили в дипмиссии.
Там добавили, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают, в первую очередь, зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются.
https://1prime.ru/world/20230127/839604334.html
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