В Германии сравнили Зеленского с персонажем "Сказки о рыбаке и рыбке"
Junge Welt: требующий все больше помощи Зеленский похож на старуху из "Сказки о рыбаке и рыбке"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Требуя от Запада все больше и больше финансовой помощи и вооружений, Владимир Зеленский действует по принципу старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина, написал в статье для немецкого издания Junge Welt обозреватель Райнхард Лаутербах.
Пересказав известную в Европе сказку русского классика о женщине, которая "через прокси-рыбака требовала от рыбки все больше, больше и больше" до тех пор, пока у рыбки не лопнуло терпение, Лаутербах в итоге сравнил ненасытную героиню сказки с украинским президентом. При этом автор публикации выразил уверенность, что Зеленский, подобно сказочному персонажу, в конце концов может остаться ни с чем.
"Понадеявшись на вступление в ЕС, страна (Украина — прим. ред.) может оказаться у разбитого корыта. То есть Украина будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли — и все ради чего? Запад так и не добьется ослабления России, а вступление в ЕС так и останется для Украины недостижимой мечтой", — заключил обозреватель.
https://1prime.ru/world/20230127/839604763.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.