МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Требуя от Запада все больше и больше финансовой помощи и вооружений, Владимир Зеленский действует по принципу старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина, написал в статье для немецкого издания Junge Welt обозреватель Райнхард Лаутербах. Зеленский хочет подачек Запада, заявил Медведев

Пересказав известную в Европе сказку русского классика о женщине, которая "через прокси-рыбака требовала от рыбки все больше, больше и больше" до тех пор, пока у рыбки не лопнуло терпение, Лаутербах в итоге сравнил ненасытную героиню сказки с украинским президентом. При этом автор публикации выразил уверенность, что Зеленский, подобно сказочному персонажу, в конце концов может остаться ни с чем.

"Понадеявшись на вступление в ЕС, страна (Украина — прим. ред.) может оказаться у разбитого корыта. То есть Украина будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли — и все ради чего? Запад так и не добьется ослабления России, а вступление в ЕС так и останется для Украины недостижимой мечтой", — заключил обозреватель.