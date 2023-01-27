МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС, что союз имеет основания временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Украинский суд конфисковал активы российского бизнесмена

Как пояснили юристы ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России.

Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.

Во время обсуждения этого вопроса с послами ЕС в среду юристы также объяснили сопутствующие риски: в случае, если при управлении массивом российских активов вместо прибыли возникнут убытки, компенсацию придется выплачивать из бюджета ЕС или за счет государств-членов.

По ряду оценок, активы российского ЦБ, замороженные за рубежом, составляют около 300 миллиардов долларов. По оценкам официальных лиц ЕС, около 33,8 миллиарда евро из этой суммы находится на депозитах в европейских странах.