МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цены в Токио в январе этого года, согласно предварительным данным, выросли на 4,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало в пятницу министерство общенациональных дел. СМИ: Япония намерена обеспечить оборонный бюджет строительными облигациями

Рост стал рекордным за 41 год и 8 месяцев — с мая 1981 года.

"Рост цен на товары, за исключением скоропортящихся продуктов, составил по сравнению с тем же месяцем предыдущего года 4,3%, по сравнению с декабрем рост составил 0,5%", — говорится в сообщении министерства.

Цены на электроэнергию выросли на 24,6%, на газ – на 39%, мучные изделия подорожали на 10,6%, рыба и морепродукты – на 14,7%, мясо на 6,3%, растительное масло на 11,1%.