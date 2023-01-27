МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Япония замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России в связи с ситуацией на Украине, соответствующее сообщение МИД появилось на официальном сайте ведомства. СМИ: Нидерланды и Япония близки к ограничению экспорта технологий в Китай

"МИД Японии с 27 января замораживает активы 22 лиц и трех организаций как причастных к аннексии Крыма и Севастополя и как имеющих непосредственное отношение к дестабилизации ситуации на Украине", — говорится в заявлении.

В списке лиц, чьи активы будут заморожены, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев, философ Александр Дугин, вице-премьеры Александр Белоусов и Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, член Общственной палаты Александр Малькевич, глава ЦИК Элла Памфилова. В списке также КАМАЗ, корпорация "Иркут" и завод "Авангард".

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