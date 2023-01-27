МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам завершившегося 31 декабря первого квартала 2022-2023 финансового года выросла на 5,6%, до 4,179 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Компания Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,99 доллара после 1,83 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 2,18 доллара. Выручка Visa увеличилась на 12,4% год к году и составила 7,936 миллиарда долларов.

Операционные затраты Visa за прошедшие три месяца выросли на 24,7%, до 2,846 миллиарда долларов. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 7%.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,1%.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.