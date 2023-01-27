МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. США целенаправленно атакуют ведущий нидерландский IT-концерн ASML, что создает проблемы и для Германии. ФРГ должна сопротивляться агрессивной экономической политике Соединенных Штатов, пишет в статье для издания WirtschaftsWoche обозреватель Зильке Веттах. В Евросоюзе призвали к твердому ответу на Акт по инфляции США

Он напоминает, что недавно Промышленный комитет Европарламента принял закон о чипах, и в тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В обоих случаях речь шла о стратегической автономии Европы в производстве чипов и защите от целенаправленных атак США в этой области.

Отмечается, что США после ряда запретов на экспорт полупроводников в Китай в октябре прошлого года якобы в целях обеспечения безопасности вынуждают нидерландский концерн ASML прекратить поставку станков для производства чипов в Китай. В 2019 году Рютте уступил американскому давлению и распорядился прекратить экспорт самых современных станков ASML в Поднебесную. Сейчас же США намерены помешать и экспорту так называемой DUV-техники, в производстве которой доля ASML на мировом рынке достигает 95%. При этом американским компаниям разрешается поставлять в Китай станки для производства полупроводников.

Таким образом, Соединенные Штаты целенаправленно атакуют Европу, причем в той в области, где она лидирует.

Автор подчеркивает, что проблема для ФРГ заключается не только в том, что немецкие компании-поставщики Zeiss и Trumpf успешно сотрудничают с ASML. Дело в том, что Германия как самое большое государство Евросоюза вынуждена также из чувства политического самосохранения сопротивляться агрессивной экономической политике США.