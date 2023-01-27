МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан по итогам 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, до 14,5 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе узбекистанского ЦБ. ЦБ Узбекистана сохранил учетную ставку на уровне 15 процентов годовых

"Объем денежных переводов в Узбекистан из России в 2022 году вырос в 2,6 раза, до около 14,5 миллиарда долларов", — сказал представитель ЦБ. По его словам, Россия по-прежнему занимает первое место в переводах физических лиц в Узбекистане — 85% от общего объема.

По данным регулятора, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных 16,9 миллиарда долларов.

Объём переводов из республики в другие страны вырос на 29%, до 2,1 миллиарда долларов. В списке стран-получателей по-прежнему лидируют Турция, Китай из-за так называемой "челночной" торговли с этими странами, добавили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года регулятор сообщал, что резкий рост международных денежных переводов в Узбекистан в 2022 году был обусловлен значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов в результате валютных ограничений в РФ. По оценке ЦБ, объем денежных переводов в Узбекистан в 2023 году может снизиться до 30% в случае кризисной ситуации в экономике стран-партнеров, в частности, в России.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 миллионов узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в РФ.