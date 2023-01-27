МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основатель трейдинговой компании XTX Markets 43-летний Александр Герко, отказавшийся от российского гражданства, возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2022 год, сообщила в пятницу газета Times. Страны ЕС отвергли идею создания фонда зеленой промышленности, пишут СМИ

"Родившийся в Москве миллиардер, который недавно отказался от российского гражданства, возглавил список налогоплательщиков Sunday Times за этот год, уплатив в британский государственных бюджет более 487 миллионов фунтов стерлингов всего за 12 месяцев", — говорится в сообщении издания, которое опубликовало ежегодный список 100 крупнейших налогоплательщиков Британии.

Эта сумма эквивалентна более 1,3 миллиона фунтов стерлингов налоговых выплат в день или более 55 тысяч фунтов в час, отмечает газета.

В общей сложности 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании передали казне около 5,2 миллиарда фунтов стерлингов, причем свыше 2,3 миллиарда было уплачено лицами, входящими только в первую десятку списка, говорится в статье.

В рейтинг также попали такие известные лица, как британский певец Стинг (52 место), заплативший 25 миллионов фунтов в виде налогов в 2022 году, и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (81 строчка), которая передала казне королевства 15 миллионов фунтов.

Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ им. Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022 года полностью отказался от российского. Его компания XTX Markets, основанная в 2015 году, ежедневно осуществляет сделки на сумму около 300 миллиардов фунтов и в марте прошлого года выплатила дивиденды на сумму 1,3 миллиарда, пишет Times.