БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Совет ЕС в пятницу формально продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. ЕК выдвинула предложения по лимитам цен на российские нефтепродукты

Ранее постоянные представители стран-членов ЕС согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление этих мер.

"Совет ЕС сегодня продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, затрагивающие определенные сектора экономики России", — указывается в заявлении Совета.

Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.