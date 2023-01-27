ЖЕНЕВА, 27 янв — ПРАЙМ. Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на брифинге Государственный секретарь МИДа Швейцарии Лилиан Лэ. В Бельгии не видят смысла запрещать российские алмазы в ЕС

"Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране", — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости.

Лэ добавила, что, в частности, ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.

Ранее швейцарские власти заявили, что с 28 февраля 2022 года в стране были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.

Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.