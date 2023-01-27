МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 64,9 пункта с декабрьских 59,7 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 64,6 пункта, как и показала первоначальная оценка.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, вырос до 68,4 пункта с 59,4 пункта в декабре, предварительная оценка составляла 68,6 пункта. Индекс экономических ожиданий увеличился до 62,7 пункта с 59,9 пункта в декабре при предварительной оценке в 62 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.