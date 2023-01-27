МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен страновыми отчетами, исключив из него Швейцарию и Каймановы острова, но включив при этом Тунис, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Швейцарии не нашли оснований для перевода на Украину российских активов

Согласно документу, из списка были исключены Швейцария и Каймановы острова, однако одновременно с этим был включен Тунис. Таким образом, в списке находится 67 государств и 8 территорий. В предыдущей версии перечня, подписанной 27 мая 2022 года и зарегистрированной Минюстом 4 июля, в списке находилось 76 юрисдикций (67 стран и девять территорий).

В октябре 2022 года ФНС планировала исключить из перечня государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами, Швейцарию и Каймановы острова, одновременно включив в него Тунис, что следовало из проекта приказа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Правительство Швейцарии в сентябре прошлого года приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией. В декабре 2022 года ФНС исключила списка стран с автоматическим обменом налоговой информацией Каймановы острова и Швейцарию, включив при этом Казахстан, Мальдивы и Оман.

Страновые сведения — это информация о доходах, расходах, убытке или иных показателях, описывающих деятельность участников международной группы компаний, необходимую для оценки рисков, связанных с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из России.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.