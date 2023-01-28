ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью Axios. В ФРГ назвали риски смены российской "газовой зависимости" на американскую

"Это будет разрушительным, это катастрофа", — ответила она на вопрос о последствиях дефолта в Соединенных Штатах Америки.

Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом.

"Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", — добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга. Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию".

Глава минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга.

США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих.

На этом фоне Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.