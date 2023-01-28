ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон на следующей неделе отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, пишет Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина. Глава минфина США оценила последствия возможного дефолта страны

"Высокопоставленный представитель минфина США, отвечающий за санкции, на следующей неделе отправится в Турцию и на Ближний Восток с целью предупредить страны и компании о том, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес к бизнесом и организациями, находящимися под ограничениями США", — пишет издание.

Отмечается, что поездка Нельсона запланирована в рамках усилий Вашингтона ограничить обход РФ введенных против страны санкций и пройдет с 29 января по 3 февраля 2023 года. Помимо Турции и ОАЭ, замминистра также посетит Оман. Причем в Турции 2-3 февраля у чиновник запланированы переговоры и в Анкаре, и в Стамбуле.

Кроме российской повестки, Нельсон планирует обсудить действия Ирана в регионе, "противоправные финансовые угрозы, подрывающие экономический рост" и иностранные инвестиции.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.