Reuters: замглавы минфина США отправится в Турцию и ОАЭ обсуждать обход Россией санкций
ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон на следующей неделе отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, пишет Рейтер со ссылкой на представителя американского минфина.
"Высокопоставленный представитель минфина США, отвечающий за санкции, на следующей неделе отправится в Турцию и на Ближний Восток с целью предупредить страны и компании о том, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес к бизнесом и организациями, находящимися под ограничениями США", — пишет издание.
Отмечается, что поездка Нельсона запланирована в рамках усилий Вашингтона ограничить обход РФ введенных против страны санкций и пройдет с 29 января по 3 февраля 2023 года. Помимо Турции и ОАЭ, замминистра также посетит Оман. Причем в Турции 2-3 февраля у чиновник запланированы переговоры и в Анкаре, и в Стамбуле.
Кроме российской повестки, Нельсон планирует обсудить действия Ирана в регионе, "противоправные финансовые угрозы, подрывающие экономический рост" и иностранные инвестиции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/world/20230128/839618083.html