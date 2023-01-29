МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Политики в Вашингтоне продолжают выступать на стороне Киева из-за больших запасов титана на Украине. Об этом пишет издание Newsweek. Шольц рассказал о ходе расследования диверсии на "Северных потоках"

"В США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", — считают авторы статьи.

Как рассказали источники журналистов, в классификации министерства внутренних дел США именно титан получил место в списке из 35 полезных ископаемых, которые являются жизненно важных для экономики и национальной идеи Соединенных Штатов. Отмечается, что североамериканская страна все еще продолжает на 90 процентов зависеть в покупке этой железной руды от иностранных поставщиков: именно столько американский бизнес импортирует этого металла.

"Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще", — цитирует журнал слова своего источника.