БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Объем газа в ПХГ Европы продолжает снижаться

"Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью (2022 года — ред.). Новым определением стало "небольшое сокращение", а не "глубокая рецессия", — сказал Джентилони в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, пройден пик инфляции, а различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии.

Он отметил, что еще полгода назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. "Теперь мы ожидаем, что период сокращения будет гораздо короче, а затем наступит фаза сдержанного роста", — заключил еврокомиссар.