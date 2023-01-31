Independent: Евросоюз стоит на пороге природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Страны Евросоюза оказались на пороге глобальной природной катастрофы. Региону угрожает засуха из-за низкого уровня грунтовых вод, пишет издание The Independent.
За последние несколько лет сильные засухи на территории Европы сильно помешали пополнению запасов грунтовых вод, и эту ситуацию, и теперь Евросоюз оказался на пороге глобальной экологической катастрофы, которая вполне может обернуться невозможностью выращивать еду, пишет The Independent.
Ранее в научном журнале Geophysical Research Letters было опубликовано исследование, участвовавшие в котором ученые пришли к выводу, что сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту.
Он подчеркивает, что погода прошлым летом наглядно смогла показать то, как продолжительное отсутствие дождей и высокая температура привели к засухе на континенте.
Доллар взял бастион
"Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоёмов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала множество проблем для сельского хозяйства", — уточняет обозреватель издания.
Помимо непосредственно засухи, Европа получила неожиданный удар и для своей энергетической сферы: добыча энергии на гидроэлектростанциях усложнилась, усугубив дефицит.
Итогом проведенного специалистами исследования был сделан вывод, что ситуация с водой в странах ЕС за последние годы стала критически опасной.
https://1prime.ru/world/20230131/839642102.html