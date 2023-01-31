БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу и международным партнерам необходимо прийти к общему пониманию по вопросу использования замороженных активов России в интересах Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Французский эксперт оценил решение ЕС по доходам с российских активов

Он также добавил, что дискуссии продолжаются, пока решение не найдено.

"Я думаю, что предложение Еврокомиссии (по использованию активов) по-прежнему обсуждается государствами-членами ЕС… Нам необходимо продолжить работать с нашими партнёрами, так как замороженные средства есть и в их юрисдикции. Нам нужно прийти к общему пониманию", — сообщил он.

В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Между тем вопрос об использовании замороженных российских средств обсуждается также постоянными представителями стран Евросоюза. Источник в Совете ЕС по итогам заседания в конце января сообщил РИА Новости, что пока только идет обсуждение "сложных правовых вопросов", связанных с идеей такого "использования", дискуссии будут продолжены. Он подчеркнул, что обсуждение использования активов идет как с точки зрения европейского законодательства, так и международного права, "учитывая международную озабоченность этой темой".

В то же время, агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники рассказало, что юридическая служба ЕС проинформировала страны союза о возможности временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.