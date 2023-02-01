МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Британия и Евросоюз близки к урегулированию разногласий об особом статусе Северной Ирландии после выхода Великобритании из ЕС, в ближайшее время стороны могут заключить таможенное соглашение, сообщает газета Times со ссылкой на источники. Глава Минфина Британии пообещал поддержать рост экономики страны

Соглашение о выходе между ЕС и Великобританией включает Протокол по Ирландии/Северной Ирландии. Он призван гарантировать, что на острове Ирландия не будет жесткой границы после Brexit. Между ЕС и Британией продолжаются переговоры относительно урегулирования некоторых аспектов применения этого документа.

По данным газеты, Брюссель принял предложение Лондона, которое позволило бы избежать необходимости регулярных таможенных проверок продуктов для ввоза в Северную Ирландию.

"ЕС сильно отошел от своей первоначальной позиции. Эта сделка никого не порадует, но мы надеемся, что она удовлетворит всех в достаточной степени", — сообщил газете один из источников.

Как пишет издание, на Даунинг-стрит "настаивали" на том, что никакого соглашения пока достигнуто не было, при этом отметив его "интенсивный анализ".

В сентябре 2022 года Великобритания приняла одностороннее решение продолжить ввозить в Северную Ирландию товары без таможенных проверок, несмотря на условия cевероирландского протокола.

В марте прошлого года Еврокомиссия сообщала о начале процедуры разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit. Сообщалось, что ЕК направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС.