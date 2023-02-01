В США рассказали об успехах во внешней торговле России
The New York Times: внешняя торговля России вернулась к уровню до начала спецоперации на Украине
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. России удалось восстановить свою внешнюю торговлю до уровня, который наблюдался до начала специальной военной операции на Украине, говорится в публикации The New York Times.
Назвав российскую экономику "удивительно стойкой", авторы материала отметили, что ожидания западных стран в отношении России не оправдались. При этом издание подчеркнуло, что многим государствам было крайне тяжело разрывать торговые связи с Россией.
"По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его", — утверждается в статье.
https://1prime.ru/world/20230201/839647460.html
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