МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. России удалось восстановить свою внешнюю торговлю до уровня, который наблюдался до начала специальной военной операции на Украине, говорится в публикации The New York Times. Посол КНР: российско-китайская торговля сохраняет мощную тенденцию к росту

Назвав российскую экономику "удивительно стойкой", авторы материала отметили, что ожидания западных стран в отношении России не оправдались. При этом издание подчеркнуло, что многим государствам было крайне тяжело разрывать торговые связи с Россией.

"По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его", — утверждается в статье.