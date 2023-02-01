Вышли данные о поставках промышленных роботов в Китай
CRIA: в 2022 году Китай закупил промышленных роботов на $2 миллиарда, поставил - на $610 миллионов
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Китай в 2022 году импортировал промышленных роботов на 2 миллиарда долларов, экспортировал – на 610 миллионов долларов, сообщает в среду Китайская ассоциация робототехники (CRIA).
Отдельно в декабре прошлого года Китай экспортировал промышленных роботов на 50 миллионов долларов, а импортировал на 180 миллионов долларов.
Вместе с тем указано, что за 2022 год крупные промышленные предприятия Китая произвели 443 тысячи единицы промышленных роботов и 6,5 миллиона единиц сервисных роботов. В декабре 2022 года показатели составили 40 тысяч единиц и 491 тысячу единиц соответственно.
https://1prime.ru/world/20230201/839647681.html
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