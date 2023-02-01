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Китай планирует запустить меры по стимулированию внутреннего спроса
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Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе заседании Политбюро Коммунистической партии Китая в среду он... ПРАЙМ, 01.02.2023
потребрынок, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, китай, си цзиньпин, потребительский рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В ходе заседании Политбюро Коммунистической партии Китая в среду он подчеркнул, что такая мера позволит потребителям получать стабильный доход и покупать "без опасений".
Пекин должен решительно реализовывать основные принципы стратегического плана по развитию внутреннего спроса, добавил политик.