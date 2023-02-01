МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский юань

Банк России продал юаней на 3,2 миллиарда рублей

В ходе заседании Политбюро Коммунистической партии Китая в среду он подчеркнул, что такая мера позволит потребителям получать стабильный доход и покупать "без опасений".

Пекин должен решительно реализовывать основные принципы стратегического плана по развитию внутреннего спроса, добавил политик.