МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. США в 2022 году оставались крупнейшим потребителем немецкого экспорта восьмой год подряд. США поставили в Китай максимальный за пять месяцев объем легкой нефти

Экспорт товаров из Германии в прошлом году достиг рекордных 156 млрд евро (169,31 млрд долларов). На это указывают расчеты Reuters, основанные на предварительных данных Федерального бюро статистики Германии.

Экспорт в США в 2022 году оказался значительно выше предыдущего рекорда в 122 млрд евро, достигнутого в 2021 году.

"США с 2015 года были самым важным экспортным рынком для немецких компаний", — сказала в среду Мелани Фогельбах, управляющий директор DIHK.

Немецкие компании в основном поставляют машины и оборудование, автомобили и запчасти к ним. Немецкие экспортеры получили поддержку благодаря активному росту экономики США во второй половине прошлого года, а также смягчению проблем в логистических цепочках, сказала Фогельбах. В США рассказали об успехах во внешней торговле России

Однако значительное снижение курса евро против доллара, которое делает немецкие товары дешевле за рубежом, почти не отразилось на объемах экспорта, как указывает Кильский институт мировой экономики (IfW). Это связано с тем, что валюты стран-конкурентов также демонстрировали слабость, говорит Клаус-Юрген Герн из IfW.

В IfW и в DIHK полагают, что США будут оставаться самым важным потребителем немецких товаров в обозримом будущем.