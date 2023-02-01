Аналитики предупредили японцев о подорожании свыше пяти тысяч товаров
Центр Teikoku Databank предсказал подорожание 5,4 тысячи продуктов и напитков в Японии
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ТОКИО, 1 фев — ПРАЙМ. В феврале в Японии вырастут цены еще на 5,4 тысячи наименований продуктов и напитков, сообщил исследовательский центр Teikoku Databank.
Центр провел исследования среди 195 японских производителей продовольственных товаров. Выяснилось, что в феврале будут повышены цены, включая и повторное повышение, на 5463 наименования.
В октябре, который стал рекордным месяцем за прошлый год, выросли цены на 7,8 тысячи наименований продовольственных товаров. Всего же в этом году ожидается повышение цен как минимум на 12 тысяч наименований продуктов и напитков. В среднем цены вырастут на 16%.
https://1prime.ru/world/20230201/839652767.html
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