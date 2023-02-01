ТОКИО, 1 фев — ПРАЙМ. В феврале в Японии вырастут цены еще на 5,4 тысячи наименований продуктов и напитков, сообщил исследовательский центр Teikoku Databank. Японцам предложили инвестировать в греческую экономику

Центр провел исследования среди 195 японских производителей продовольственных товаров. Выяснилось, что в феврале будут повышены цены, включая и повторное повышение, на 5463 наименования.

В октябре, который стал рекордным месяцем за прошлый год, выросли цены на 7,8 тысячи наименований продовольственных товаров. Всего же в этом году ожидается повышение цен как минимум на 12 тысяч наименований продуктов и напитков. В среднем цены вырастут на 16%.