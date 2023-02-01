МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик) и готова для транспортировки в финальную точку назначения — Малави, сообщает группа "Уралхим". "Уралхим" поставит первую гуманитарную партию удобрений в Африку

В конце ноября группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России.

"Группа "Уралхим-Уралкалий" сообщает о том, что партия сложных удобрений объемом 20 тысяч тонн, предназначенная для Малави, была полностью выгружена с судна в Порту Бейра (Мозамбик) и готова к финальному, сухопутному этапу транспортировки в страну назначения", — сказано в сообщении.

Поставка осуществляется при тесном содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений из Нидерландов до Мозамбика, отмечается в сообщении.

"Мы уверены, что совместные усилия — это самый эффективный способ борьбы с острым продовольственным кризисом в развивающихся странах. Использование удобрений позволяет существенно увеличить объемы производства, и мы осознаем их особую важность в нивелировании рисков голода во всем мире", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Уралхима" Дмитрия Коняева.

Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".