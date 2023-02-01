Spiegel: британцы столкнулись с небывалым ростом цен на электричество, газ и еду
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Британцы столкнулись с небывалым взлетом цен на электричество, газ и продовольствие, пишет журнал Spiegel со ссылкой на слова местного пивовара Ричарда Нейсби.
Он рассказал изданию, что их пивоварня существует уже 23 года, но на сегодняшний день дела идут из рук вон плохо.
"Цены на солод и электроэнергию подскочили в два раза. Более того, нам пришлось столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль", — рассказал он.
Согласно информации Национальной статистической службы Британии, уровень инфляции в стране скоро превысит рекордные 15 процентов. При этом продукты, которые подорожали больше всего — это молоко и сливочное масло. Их стоимость поднялась на 46 и 30 процентов соответственно.
Издание пишет, что для многих жителей Британии рост стоимости жизни является самой насущной проблемой.
"Меня очень беспокоит ситуация в стране. Мне приходится ходить пешком. К тому же, я чаще покупаю вещи подешевле, а не так, как раньше, и все это потому, что повседневные продукты стали намного дороже", — признался Нейсби.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/world/20230201/839658362.html