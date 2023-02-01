МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Британцы столкнулись с небывалым взлетом цен на электричество, газ и продовольствие, пишет журнал Spiegel со ссылкой на слова местного пивовара Ричарда Нейсби. СМИ: энергетический кризис в ЕС только набирает свои обороты

Он рассказал изданию, что их пивоварня существует уже 23 года, но на сегодняшний день дела идут из рук вон плохо.

"Цены на солод и электроэнергию подскочили в два раза. Более того, нам пришлось столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль", — рассказал он.

Согласно информации Национальной статистической службы Британии, уровень инфляции в стране скоро превысит рекордные 15 процентов. При этом продукты, которые подорожали больше всего — это молоко и сливочное масло. Их стоимость поднялась на 46 и 30 процентов соответственно.

Издание пишет, что для многих жителей Британии рост стоимости жизни является самой насущной проблемой.

"Меня очень беспокоит ситуация в стране. Мне приходится ходить пешком. К тому же, я чаще покупаю вещи подешевле, а не так, как раньше, и все это потому, что повседневные продукты стали намного дороже", — признался Нейсби.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.