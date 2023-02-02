МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг прибудет в Алма-Ату для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 2-3 февраля, глава правительства также посетит ежегодный международный форум по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности", сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин назначил новых заместителей председателя Пенсионного фонда

"Председатель правительства Российской Федерации Мишустин примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в пленарном заседании международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности", — говорится в сообщении.

Кроме того, на полях заседания межправсовета в четверг глава российского правительства также планирует двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Белоруссии Романом Головченко и премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

Посещение ежегодного международного форума Digital Almaty-2023 запланировано в графике главы российского правительства на пятницу.

Digital Almaty-2023 — крупнейшее Tech-мероприятие в Алма-Ате с участием представителей бизнеса, международных экспертов, IT-сообщества, государственных органов и СМИ. Форум проводится ежегодно с 2018 года и является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой повестки, в том числе в рамках ЕАЭС.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Предстоящее заседание межправсовета станет первой встречей глав правительств государств ЕАЭС в рамках председательства России в органах союза в 2023 году. В заседании примут участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Главы правительств планируют рассмотреть актуальные вопросы развития евразийской интеграции, включая укрепление экономической стабильности союза, формирование единых рынков в рамках ЕАЭС, развитие отраслевых направлений сотрудничества, таких как промкооперация, техническое регулирование, сельское хозяйство. Среди ключевых пунктов повестки – доклад представителей Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, посвященный направлениям проектной деятельности региональных институтов развития в рамках союза.

Также будут рассмотрены вопросы обеспечения функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Запланировано утверждение Правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности). Будет представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза в контексте выполнения задач по обеспечению устойчивого экономического развития.

В рамках развития цифровой повестки планируется рассмотреть ход работ по формированию интегрированной информационной системы (ИИС) ЕАЭС.

Участникам заседания также будет представлен отчет о реализации совместного проекта государств ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс" и возможность подключения к нему новых участников.

Особый акцент будет сделан на подготовке проектов новых соглашений в рамках союза – международного договора о формировании общего рынка газа и соглашения о регулировании алкогольного рынка.