МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг планируют принять резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина", в которой призовут институты Евросоюза "незамедлительно принять 10-й пакет санкций против России", следует из обнародованного проекта документа. Европарламент принял резолюцию по использованию российских активов

Саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться ко мнению евродепутатов.

"Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать 10-й пакет санкций против России и заблаговременно вносить предложения по следующим санкциям, включая секторы экономики и персональных фигурантов", — указывается в резолюции.

Депутаты, в частности, предлагают ввести ограничения в отношении "все еще присутствующих на рынках ЕС" компаний "Лукойл" и "Росатом", "ограничить прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер российских алмазов в обработанном и необработанном виде", а также расширить списки подсанкционных российских СМИ, "распространяющих антиукраинские и провоенные настроения".

В Европарламенте также указали на необходимость "немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России", призвали Совет ЕС "в сотрудничестве с международными партнерами снизить верхний предел цен на российскую нефть".

В резолюции депутаты вновь высказываются за создание международного "спецтрибунала" по Украине и "создание надлежащей правовой базы, позволяющей использовать замороженные активы Центробанка России, а также активы российских олигархов для финансирования восстановления Украины".

В документе также указывается на необходимость создания "специальной международной мониторинговой миссии для фиксации экологических последствий российской агрессии против Украины с целью создания основы для последующего получения компенсаций от России".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.