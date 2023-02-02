Госдеп США проверил, как золотодобытчики соблюдают антироссийские санкции
Координатор госдепа О'Брайан обсудил соблюдение санкций с золотодобывающими компаниями США
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава координирующего санкции департамента госдепа США Джеймс О'Брайан провел встречу с представителями частных компаний и ассоциаций в сфере золотодобычи, сообщило ведомство.
"Главное внимание было сфокусировано на важности активного соблюдения касающихся России санкций золотодобывающей индустрией и большой осторожности при взаимодействии с помогающими России игроками, в том числе такими как "Вагнер", по всему миру", — говорится в заявлении госдепартамента.
Также обсуждалось значение, которое "золото играет в поддержке вызывающих озабоченности режимов" в Латинской Америке и Африке, и то, "как индустрия может снизить роль злонамеренных игроков, поддерживая при этом программы экономического развития".
https://1prime.ru/world/20230202/839661716.html
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